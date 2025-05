1º de maio de 1994: a morte de Senna no Dia do Trabalhador

Era para ser só mais um domingo. Um feriado. Dia do Trabalhador. Mas aquele 1º de maio de 1994 ficou marcado por uma perda que parou o Brasil: Ayrton Senna, nosso maior ídolo do automobilismo, morreu após um acidente no Grande Prêmio de San Marino, em Ímola, na Itália.





A batida na curva Tamburello, a mais de 200 km/h, foi fatal. E o silêncio que tomou conta do país foi tão alto quanto os gritos que ele despertava a cada vitória.

O fim de semana já tinha sido sombrio. Dois dias antes, Rubinho sofreu um acidente forte. No sábado, o austríaco Roland Ratzenberger perdeu a vida na pista. Mesmo assim, a corrida foi mantida. E Senna, ainda abalado, decidiu correr.

No podcast O Assunto, Galvão Bueno — que narrou tantas vitórias de Senna e virou amigo do piloto — contou algo que só ele viu: antes da largada, Senna pediu ao empresário uma bandeira da Áustria. Queria homenagear Ratzenberger se vencesse. “Me traga uma bandeira da Áustria. Eu vou ganhar essa corrida e prestar uma homenagem”, disse.

Senna não venceu. Nem voltou. Mas deixou um legado eterno.

Sua morte mudou a Fórmula 1 — e salvou vidas. Muitas das melhorias de segurança que vieram depois nasceram de ideias que ele já defendia.

Tricampeão mundial, símbolo de garra, coragem e humildade, Ayrton Senna morreu trabalhando. No que amava fazer. E no dia que homenageia justamente isso: o trabalho.

