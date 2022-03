‘A crise cambial aleija, a crise financeira mata’, diz especialista sobre guerra da Rússia

Para Rodrigo Zeidan, autor do livro “Economics of Global Business”, crise cambial já está em curso porque Rússia não tem acesso a reservas e China pode fazer pouco para ajudar.

A rápida escalada da guerra na Ucrânia e das sanções financeiras sem precedentes contra o Banco Central da Rússia têm potencial para provocar um colapso econômico no país porque tornou inacessíveis a maior parte de suas reservas em moeda forte.

Nesta segunda (28), o rublo já perdeu 30% de seu valor e há uma corrida bancária no país.

“É bem importante entender que é uma crise cambial que pode descambar para uma crise financeira. A crise cambial aleija, a crise financeira mata”, disse o professor de finanças Rodrigo Zeidan, de Xangai (China) à Bloomberg Línea. Autor do livro “Economics of Global Business” (MIT Press), Zeidan é professor da New York University em Xangai e da Fundação Dom Cabral (Brasil).

Nesta entrevista, Zeidan analisou o impacto das sanções adotadas à Rússia, o papel que a China joga nesta crise internacional e, comparando a atual crise com as do passado, cravou que o potencial de dano agora é muito maior do que em outros momentos do passado.

Trechos da entrevista concedida por video-chamada, leia AQUI: