A esperada vacina ‘Janssen’ está sem data para chegar ao Brasil

A farmacêutica norte-americana Janssen adiou o envio do lote de 3 milhões de doses ao Brasil. O Ministério da Saúde confirmou a informação, divulgada pela Band.

A entrega estava prevista para acontecer nesta terça-feira (15) e não há uma data estimada para a chegada do imunizante ao país. Não foi informado o motivo do cancelamento.

A vacina é aplicada em dose única e, de acordo com a pasta da Saúde, ela assegura 85% de eficácia nos casos mais graves da doença.

A remessa chegaria ao Brasil próxima do fim do prazo de validade, de 27 de junho. Como consequência, seria distribuída somente para as capitais.