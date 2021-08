A nova iluminação cênica da Ponte Rio Negro tem sistema antifurto

Iluminação cênica e viária da ponte agora conta com sistema antifurto e reduz gastos com energia elétrica em 40%.

Iluminação cênica e viária da ponte agora conta com sistema antifurto e reduz gastos com energia elétrica em 40%.

O Governo do Estado inaugurou nesta terça-feira (10/08), o novo sistema de iluminação da Ponte Jornalista Phelippe Daou (Ponte Rio Negro).

A revitalização da iluminação contou com a instalação de 220 novas luminárias no sistema viário e 104 luminárias cênicas, todas dotadas de um sistema antifurto, trazendo mais segurança e beleza a um dos principais cartões postais amazonenses.

A obra de modernização foi executada por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), com um investimento de R$5.751.876,17, que contemplou serviços como substituição e modernização de todos os projetores em LED, brancos e coloridos, da iluminação cênica dos pilares centrais e dos estais.

Antifurto – A nova iluminação da Ponte Jornalista Phelippe Daou conta com um sistema independente de alimentação, instalado nos bairros Compensa e Ponta Negra. As luzes são controladas remotamente por computador e possuem um sistema antifurto, que inviabiliza o uso das luminárias fora dos locais onde foram instaladas.

Economia

O projeto de iluminação cênica e viária traz também novidades na questão da sustentabilidade. As novas luminárias tiveram a potência reduzida e um aumento no alcance da luz, fazendo com que as cores da ponte possam ser vistas de mais longe enquanto, ao mesmo tempo, gera uma economia de energia elétrica de cerca de 40%.

Agosto Lilás – Durante este mês, a Ponte Jornalista Phelippe Daou ficará iluminada na cor lilás, em referência a campanha Agosto Lilás, que busca conscientizar a população no combate à violência contra a mulher. A titular da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Mirtes Salles, celebrou a iniciativa e reforçou que o Amazonas abraçou a campanha para dar força às mulheres.

“Nós temos que encorajar as mulheres para que elas entendam que existe uma grande rede de proteção do Governo do Amazonas, para proteger essas mulheres 24 horas por dia, 365 dias no ano. E várias ações do governo do estado estão saindo em defesa dessas mulheres”, afirma.