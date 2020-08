A prefeitura de Autazes construiu uma ‘ponte fantasma’ por debaixo do rio

O município de Autazes está inaugurando uma nova modalidade de ponte, uma que fica debaixo d’água. É o que denuncia a internauta Viana Amore, na sua página pessoal. Ela diz que a ponte está como se estivesse concluída, segundo consta nos autos da Prefeitura.

Ou seja, a prefeitura do município de Autazes supostamente teria construído uma ponte fantasma por debaixo do rio, porque ninguém vê – mas, na realidade, ela só existe no papel e nos gastos públicos como pronta para o uso da população.

A ponte que deveria estar pronta no Km-25 da Rodovia AM-254, que liga o município à BR-319, foi para o fundo do rio e pelo que informa Viana, não existe nenhuma movimentação no sentido de reconstrução da via de acesso de moradores, estudantes, agricultores e demais pessoas.

Viana alerta que o prefeito tem sido muito generoso ‘dado dentaduras’ para a população e fazendo outros favores, mas não tem se preocupado com as obras da ponte que caiu. “No papel da Prefeitura está constando que a obra está pronta, mas na realidade não está”, aponta ela.

“Muitas pessoas que moram nesse ramal dependem da ponte para se locomover. Ela foi para dentro do Rio e muitos tem que atravessar junto com as crianças para poder irem a escola”, escreve.

Quando chove, a situação piora. Os ramais ficam muito lisos e escorregadios. Ela sugere que tem que entrar um trator para terraplanar e colocar asfalto. “Já fizeram isso em outros ramais, por que só no nosso não fizeram?”, questiona.