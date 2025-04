A psicologia por trás do fascínio de crianças com Minecraft

Minecraft, o jogo de computador mais vendido de todos os tempos, segue conquistando crianças e adultos em todo o mundo. Com mais de 300 milhões de cópias vendidas desde seu lançamento em 2009, o jogo tem se destacado não apenas pelo entretenimento, mas também por seu impacto educativo e social.





Recentemente, o fenômeno Minecraft chegou às telas dos cinemas com o lançamento de “Um Filme Minecraft”, estrelado por Jack Black e Jason Momoa. No entanto, o grande atrativo do jogo não está apenas na adaptação cinematográfica, mas em sua capacidade de estimular a criatividade e o aprendizado das crianças, especialmente nas gerações mais jovens, que se veem imersas em um universo digital vasto e interativo.

AJ Minotti, morador de Ohio, Estados Unidos, é um exemplo de pai que acompanha o impacto do jogo na vida de seus filhos. Com três filhos, Minotti observa diariamente como eles utilizam Minecraft para criar mundos virtuais. Um de seus filhos, por exemplo, construiu uma impressionante mansão subterrânea, inspirada por tutoriais, mas com muitos elementos originais. “Fiquei super impressionado. Me lembrou de quando eu era criança e passava horas no computador”, revela Minotti, destacando a autonomia de seus filhos ao explorarem suas próprias ideias no jogo.

Mas o que faz de Minecraft um sucesso duradouro? Para especialistas, o segredo está no instinto humano de construção. Desde a infância, as crianças sempre se sentiram atraídas por atividades que envolvem construção — seja com peças de Lego, brinquedos ou até mesmo castelos de areia. Minecraft oferece uma versão digital dessa brincadeira, com blocos que podem ser usados para criar praticamente qualquer coisa, de castelos a complexas cidades subterrâneas.

De acordo com Peter Gray, psicólogo especializado em aprendizagem infantil, essa necessidade de construir está enraizada na evolução humana. “Todos os mamíferos brincam na juventude para desenvolver habilidades importantes para a sobrevivência. Para os seres humanos, a construção sempre foi essencial para nossa sobrevivência, seja com abrigos ou ferramentas”, explica Gray. Ele ainda destaca que as crianças, ao brincarem de construir, não apenas exploram sua criatividade, mas também se preparam para a vida adulta, onde essas habilidades são necessárias.

A liberdade criativa que Minecraft oferece também é um atrativo. Julian Togelius, cientista da computação da Universidade de Nova York, explica que jogos do tipo sandbox, como Minecraft, permitem que os jogadores criem sem objetivos fixos, algo que favorece a expressão pessoal. Isso se traduz em diversas formas de jogo, como exploração, combate ou construção pura, dependendo do estilo do jogador.

Além da criatividade, o jogo tem se mostrado um excelente ponto de encontro para socialização. Muitos pais, como Minotti, destacam a importância do jogo como uma plataforma para seus filhos se conectarem com amigos à distância. “Quando não conseguem se encontrar pessoalmente, eles se conectam online, o que se torna um espaço virtual de convivência”, relata.

A popularidade de Minecraft também chamou a atenção de educadores. Durante a pandemia de Covid-19, professores utilizaram o jogo como ferramenta de ensino, utilizando sua versão Minecraft Education para dar aulas de matérias como história, ciências e até mesmo gaélico. A psicóloga Bailey Brashears, da Texas Tech University, afirma que o jogo oferece uma experiência de aprendizagem única ao engajar os alunos de forma lúdica e interativa. “A diversidade de elementos em Minecraft — socialização, resolução de problemas, criatividade e sobrevivência — garante que ele atraia uma ampla gama de interesses”, destaca Brashears.

Contudo, como todo jogo digital, Minecraft também levanta questões sobre o tempo de tela e a segurança online. Especialistas alertam sobre a importância de os pais supervisionarem o uso do jogo, especialmente em plataformas online, onde casos de abuso e aliciamento infantil foram registrados. Minotti, por exemplo, garante que monitora o que seus filhos fazem online e os incentiva a equilibrar o tempo de jogo com outras atividades, como esportes.

Apesar dessas preocupações, muitos pais, como Minotti, veem Minecraft como um “playground digital”, onde seus filhos podem se expressar de forma criativa e segura. “Eu não me preocupo tanto com o tempo que eles passam jogando, pois vejo que estão desenvolvendo habilidades valiosas”, afirma.

No fim das contas, Minecraft se consolidou como uma plataforma multifacetada, que vai além do simples entretenimento. Ao permitir que crianças e adolescentes construam, aprendam e se conectem com outros, o jogo continua a ser uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento de habilidades essenciais para o futuro.