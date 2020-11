Aadesam lança edital de contratação temporária para projeto socioeducativo

Para prestar atendimento e apoio familiar, a Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental (Aadesam) lançou o edital do Processo Seletivo Simplificado (PSS). A seleção será temporária para os profissionais atuarem no Projeto de Apoio à Dinamização das Ações do Sistema Socioeducativo (Padass), em parceria com a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc).

Ao todo, serão disponibilizadas 113 vagas, divididas para os cargos de Pedagogo (3), Professor de Educação Artística (1), Professor de Educação Física (1), Terapeuta Ocupacional (1), Socioeducador Masculino (74), Socioeducador Feminino (18) e Auxiliar de Serviços Gerais (4); e vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PcD), para Socioeducador Masculino (8), Socioeducador feminino (2) e Auxiliar de Serviços Gerais (1).

Os interessados devem se inscrever pelo site da Aadesam (www.aades.am.gov.br) até 8 de dezembro de 2020. Cada etapa será realizada de forma on-line, e todas as informações sobre atribuições, requisitos obrigatórios, local de trabalho, a carga horária e o salário correspondente estão disponíveis no edital, que pode ser conferido por meio do link http://www.aades.am.gov.br/arquivos/imagens/processo/20201123182320edital_009.cpss.aadesam_publicao_v2.2.pdf.