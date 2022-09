Para transformar o Dia das Crianças em uma data ainda mais especial, o Abrigo Moacyr Alves está lançando a Campanha “Presenteie uma criança e faça a diferença”.

Atualmente, o Abrigo assiste a 66 crianças e adolescentes com deficiência na instituição.

As doações de brinquedos pedagógicos ou kits de higiene pessoal podem ser entregues até o dia 12 de outubro na sede do Abrigo Moacyr Alves localizado na Rua Profª Léa Alencar Rodrigues, 1014, Alvorada I (em frente da Maternidade do Alvorada).