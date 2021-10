Abrigo Moacyr Alves realiza Campanha Solidária para arrecadação de trigos

Com a queda na arrecadação de doações devido à crise financeira causada pela Covid-19, o Abrigo Moacyr Alves que acolhe, atualmente, 66 crianças e adolescentes com deficiência, encontra-se com o nível de estoque de farináceos em estado crítico. Para minimizar essa situação, a instituição está realizando a Campanha Solidária para arrecadação de farináceos (mucilon, neston e farinha láctea). Os farináceos são utilizados diariamente, em dois horários, nas refeições pastosas das crianças que não conseguem fazer as suas refeições com alimentos sólidos.

Devido à Covid-19 houve uma redução das visitas e consequentemente das doações na instituição.

Doações

As doações físicas podem ser entregues na sede do Abrigo Moacyr Alves localizado na Rua Profª Léa Alencar, 1014, Alvorada I (em frente da Maternidade do Alvorada) ou podem ser coletados nos locais indicados pelos doadores. As doações em espécie também podem ser feitas pela conta Bradesco – CNPJ 22.812.325 0001-01, agência: 3734/CC 4780-5.

Mais informações: 98415-7494/98415-7882.