Abril Verde chama a atenção sobre uso de adornos em unidades de saúde

A campanha Abril Verde, iniciada na sexta-feira (1º/04), tem o objetivo de chamar a atenção para a prevenção de acidentes de trabalho. Na área de saúde, instituições como a Fundação de Medicina Tropical Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD) aderiram à iniciativa e alertam para o risco de uso de adornos no ambiente hospitalar.

Os adornos que devem ser evitados incluem anéis, pulseiras, gravatas, relógios, entre outros. Segundo informações da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) da Fundação, o uso de adornos acaba gerando problemas que devem ser enfrentados.

“É importante que os servidores valorizem a campanha e lembrem que os microrganismos podem estar em qualquer adorno. Sem perceber, pode-se levar para dentro de suas casas um micro-organismo prejudicial”, explica o enfermeiro da CCIH, Arimateia Portela de Azevedo.

A campanha também tem o objetivo de sensibilizar os servidores sobre a importância do uso das máscaras nas unidades de saúde, além da correta higienização das mãos.

Sobre a data – o dia 28 de abril foi oficializado como o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho. No Amazonas, a campanha foi instituída em novembro de 2019 por meio da Lei 5.017, que a incluiu no calendário oficial de eventos do estado.

Pelo texto, o objetivo é realizar, no mês de abril, “ações de conscientização e prevenção a acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, além da divulgação de normas relativas à Segurança e Medicina do Trabalho”.

Cada instituição faz sua programação de divulgação. A FMT-HVD realizará ao longo do mês a divulgação de forma lúdica, com palestras nos diversos setores da fundação.