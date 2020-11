Abstenção em Manaus foi de quase 300 mil

O segundo turno das eleições em Manaus registrou uma abstenção de 298,7 mil. O número, que representa 22,43% do total, foi maior que o do primeiro turno que teve 242,7 mil eleitores faltosos, totalizando 18,23%.

Foram registrados 78.952 mil votos nulos, 7,64% do total, neste segundo turno. Já no primeiro, esse número foi de 81.972, 7,53% do total.

Quanto aos votos brancos, segundo turno teve 43.232, 4,19% do total, contra 43.981, 4,04%, do total do primeiro turno municipal em Manaus. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).