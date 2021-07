Ação conjunta da PM e PC prende grupo criminoso suspeito de tráfico em Carauari

Uma ação conjunta de policiais militares do 5º Grupamento de Polícia Militar (GPM) e da Polícia Civil, no domingo (04/07), resultou na prisão de um grupo criminoso ligado ao tráfico de drogas em Carauari (distante 788 quilômetros da capital). Foram presos cinco suspeitos e apreendidos dois adolescentes.

De acordo com os militares em serviço, a ação se deu por volta das 6h30, após receberem denúncias da população informando que um bando criminoso estava comercializando drogas e fazendo “cobranças” aos devedores do tráfico, no bairro De Fátima.

Com base nas informações, foi feito um levantamento dos envolvidos e a Comarca Judiciária de Carauari expediu mandados de busca e apreensão contra os suspeitos.

Prisões – Após as diligências em cumprimento aos mandados, foram presos cinco suspeitos, com idade entre 18 e 23 anos. Dois adolescentes de 17 anos também foram aprendidos.

Durante a ação, foram apreendidos diversos materiais: quatro armas de fogo, sendo revólveres e armas de fabricação caseira; seis munições calibre 32 intactas; 12 munições deflagradas; quatro armas brancas; sete aparelhos celulares; três motocicletas; quatro porções de substâncias com características de entorpecentes; 12 quelônios; uma cobra em cárcere; três pássaros silvestres em cárcere; além de R$ 1.670 em espécie. O grupo foi conduzido à delegacia de Carauari.