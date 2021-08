Ação do governo do AM vai beneficiar setor primário na calha do Juruá

Seguindo com as entregas de cestas básicas no Amazonas para os pescadores artesanais, o governo do Estado destinou, nesta sexta-feira (27) e no sábado (28), mais de 4 mil cestas básicas para os municípios de Eirunepé, Guajará, Envira, Ipixuna, Uarini e Novo Aripuanã. O governo estadual ainda realizou a assinatura do Termo de Adesão Municipal ao Garantia Safra Amazonas biênio 2021/2022, a assinatura de termos de cooperação técnica em Envira e Guajará, e a entrega de cheques-pagamento para associações de trabalhadores rurais.

Na ação itinerante de doação de cestas, foram beneficiados os pescadores artesanais afetados pela pandemia e atingidos pela cheia histórica, cadastrados em colônias, associações e sindicatos, e que possuem o Registro Geral de Pesca (RGP) ativo junto à Secretaria Especial de Aquicultura e ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Na sexta-feira (27/08), foram entregues 506 cestas básicas para Eirunepé, 1.258 para Novo Aripuanã e 861 para Guajará. Já no sábado (28/08), foram destinadas 335 cestas para Envira, 866 para Ipixuna e 315 para Uarini.

Ao todo, já foram entregues mais de 38,5 mil cestas básicas em 37 municípios do Amazonas.

Termo de Cooperação Técnica – O Governo do Estado, por meio do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam), assinou em Envira (a 1.208 quilômetros de Manaus), um termo de cooperação técnica com a Prefeitura. O objetivo é fortalecer ações que visam o desenvolvimento socioeconômico e produtivo das famílias rurais.

Defesa Agropecuária – Foi assinado termo de cooperação técnica entre o Governo do Amazonas, por meio da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado (Adaf) e a Prefeitura de Guajará, para desenvolver ações em conjunto visando a promoção e a salvaguarda do patrimônio animal e vegetal do estado.

Entrega de cheques – Três associações do setor primário da calha do Juruá, sediadas nos municípios de Eirunepé (distante 1.160 quilômetros de Manaus), Guajará e Ipixuna (a 1.367 quilômetros da capital) receberam, na sexta-feira (27/08) e no sábado (28/08), cheques-pagamento de fomento para a aquisição de equipamentos, insumos agrícolas e material permanente, por meio de edital do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS). O valor total do recurso destinado às entidades é de R$ 414.719,00.