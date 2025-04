Ação ‘Páscoa na Floresta’ inicia atividades da Semana Baré na zona ribeirinha

Por meio do Fundo Manaus Solidária (FMS), foi realizada, nesta quinta-feira, 17/4, a programação da “Páscoa na Floresta” e atividades da Semana Baré, nas comunidades Indígena Nova Esperança e São Sebastião, no rio Cuieiras, rio Negro, zona ribeirinha.





As comunidades receberam a visita do coelhinho da Páscoa, brincadeiras do palhaço Lero Lero, e a entrega de doces e chocolates, que foram recebidos por cerca de mil crianças e seus familiares. A presidente do FMS, Viviana Lira, expressou que compartilhar esse momento com as comunidades da zona rural é restaurador. Além da programação de Páscoa, a presidente acompanhou e deu apoio às várias atividades culturais realizadas pela Escola Municipal Puranga Pisasu, localizada na zona ribeirinha.

“Nós estamos iniciando hoje a abertura da Semana Baré, e nada melhor do que o Fundo Manaus Solidária realizar essa visita, prestigiar esse momento tão lindo. Nós estamos aqui na comunidade Nova Esperança, uma comunidade linda, acolhedora, que já existe outros trabalhos sendo desenvolvidos aqui”, disse a presidente.

A chefe da Divisão Distrital Zonal Rural (DDZ-Rural) da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Rosa Denise Diniz, afirmou que ações desse tipo nas comunidades rurais demonstram o verdadeiro sentido da Páscoa, que é compartilhar a alegria.

“É uma ação inovadora, a Páscoa na Floresta, e que todos estão amando, estão sendo apaixonados pelo significado mesmo da ressurreição, da renovação de Cristo nesse momento”, destacou.

Na oportunidade, também foram realizadas várias atividades culturais e pedagógicas, como rituais, danças, comidas típicas, artesanatos, pintura e jogos indígenas, entre outras, que integram a tradicional Semana Baré na comunidade. Para o cacique José Prancasio, a semana é muito especial, pois envolve a comunidade e os alunos como um todo.

“Hoje a gente está na Semana Baré, que é um evento que a gente faz todos os anos, que é para mim, como cacique, passar um pouco do meu conhecimento para populações novas, novas gerações, para neto, bisneto que eu já tenho, um pouco do meu conhecimento, o que é ser indígena”, completou o cacique.

A Escola Municipal Indígena Puranga Pisasu, localizada na comunidade Indígena Nova Esperança, movimentou 90 alunos da Educação Infantil e do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental com várias atividades culturais da etnia baré. A gestora da unidade Gessiane Garrido estava muito feliz por compartilhar um evento de Páscoa como esse, juntamente com os alunos da escola.

“Para a gente é uma honra estar recebendo pela primeira vez a Páscoa na Floresta, e ver a alegria de nossas crianças já nos satisfaz, porque elas importam, estamos aqui por elas. E a educação, a escola indígena é uma educação diferenciada, que o povo baré, ele mantém a sua cultura”, disse.

Já na Escola Municipal São Sebastião, localizada na comunidade São Sebastião, no rio Cuieiras, 150 alunos da Educação Infantil e do 1º ao 9º ano do ensino fundamental participaram da celebração. A gestora Fancilene Souza relatou que os alunos ficaram ansiosos pela comemoração da semana da Páscoa.

“Nós sabemos que muitas vezes, muitos pais não têm condição e a criança sonha na Páscoa em ter aquele chocolate, então graças a essa iniciativa do prefeito David Almeida, junto com o Fundo Manaus Solidária, que trouxeram esse chocolate para as crianças, elas estão felizes, nós queremos agradecer também”, afirmou.

Recepção

O agricultor Elinelson Silva, 23 anos, comemorou ao ver sua filha participando da primeira festa da Páscoa na escola.

“Eu fico feliz pela minha filha, de estar tendo esse momento de encontrar um coelhinho que ela nunca tinha visto, e esse momento é espetacular”, comemorou.

De acordo com a pescadora Andréia de Moraes, 44 anos, esse é o momento mais esperado pelo filho.

“Ver o sorriso dele, ele feliz, para mim é muito importante, e quero agradecer a todas as pessoas que trouxeram para a gente essa alegria de alguma forma, porque para a gente é um pouco difícil ver essa movimentação, essa alegria toda com as crianças, esse benefício, então para mim, trazer ele e ver o sorriso dele é muito gratificante”, disse.

‘Páscoa na Floresta’

A programação “Páscoa na Floresta” iniciou na segunda-feira, 14 de abril, no Parque das Tribos, no bairro Tarumã, com distribuição de chocolates para cerca de 2 mil crianças. Na terça-feira, 15 de abril, foi iniciada a entrega de 120 toneladas de pescado para a Semana Santa, que beneficiará 45 mil famílias em vulnerabilidade social. Na quarta-feira, 16, iniciou a distribuição de chocolates na zona rural. Um grande evento de encerramento está programado para o domingo de Páscoa, 20 de abril, no parque Gigantes da Floresta, no bairro Novo Aleixo, zona Leste.