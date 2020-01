Acará-Disco é o grande campeão do Festival do Peixe Ornamental de Barcelos

BARCELOS/AM – O Acará-Disco, popularmente se consagrou o grande campeão do 26º Festival do Peixe Ornamental de Barcelos, a 401 quilômetros de Manaus, na noite deste domingo (26).

A agremiação venceu o peixe Cardinal, adversário na disputa, com 599,2 na pontuação total, contra 595,6 do seu concorrente, totalizando uma diferença de 3,6 pontos.

Em 2020 o cardume amarelo e preto defendeu o tema ‘Nagô: Caminhos da Fé’.

Com a vitória, o Acará-Disco conquista seu 13º título, quebrando a sequência do rival, o Cardinal.

Para chegar ao título, a agremiação contou com ajuda de peso na parte artística. Um dos reforços foi o folclorista Ricardo Pegueite, do Boi Garantido, que trabalhou diretamente na encenação do espetáculo.

Além de Pegueite, o cardume também contou com o pajé do Boi Garantido, Adriano Paketá, Raony Silva, também do boi vermelho, e Nathaly Costa, coreógrafa do Boi Caprichoso, na parte coreográfica.