Acidente com teleférico na Turquia deixa um morto e dez feridos

Uma pessoa faleceu e outras dez ficaram feridas na província de Antalya, na Turquia, após uma cabine de teleférico colidir com um poste quebrado na sexta-feira, segundo informações do Ministério do Interior divulgadas neste sábado.





No final da tarde de sexta-feira, 24 cabines ficaram presas no alto. A operação de resgate foi concluída neste sábado, após alguns passageiros terem passado 13 horas presos nos compartimentos suspensos. Uma das cabines do teleférico Sarisu Tünektepe, atingida pelo poste, quebrou, resultando na queda dos passageiros em uma área rochosa. Outros 174 passageiros, incluindo crianças, foram evacuados com êxito, anunciou o presidente da Autoridade de Gestão de Desastres e Emergências, Okay Memis, neste sábado.

Memis explicou que o acidente aconteceu devido ao rompimento de um mecanismo localizado no topo do poste de uma cabine, possivelmente um parafuso.

As autoridades relataram que dez helicópteros e mais de 600 socorristas foram mobilizados nos esforços de resgate. A Promotoria iniciou uma investigação e determinou a prisão de 13 pessoas relacionadas ao incidente, incluindo funcionários da empresa privada responsável pela operação do teleférico, conforme informou o ministro da Justiça, Tunc Yilmaz.

Um vídeo divulgado pelo ministério mostrou socorristas subindo nas cabines amarrados a cordas de segurança.

De acordo com informações do site do órgão, o teleférico possui 36 compartimentos com capacidade para seis pessoas cada e leva, em média, nove minutos para chegar até a instalação Tunektepe, oferecendo vistas panorâmicas da cidade de Antalya.

Fonte:Folha de S.Paulo