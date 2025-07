Acidente deixa veículo capotado na Avenida das Flores

Na manhã desta quinta-feira (24), um acidente de trânsito deixou um carro capotado na Avenida das Flores, no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus.





De acordo com informações preliminares, a condutora de um veículo modelo Renault Kwid perdeu o controle da direção, subiu o canteiro central da via e colidiu violentamente contra uma placa de sinalização de radar.

Com o impacto, o automóvel ficou com as rodas para cima. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e realizaram o resgate das vítimas que estavam no interior do carro.

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estiveram no local para controlar o tráfego e orientar os motoristas que passavam pela área, já que o acidente causou lentidão no trânsito.

Por Correio da Amazônia