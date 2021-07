Acidentes na Ponta Negra deixa um ferido e vários carros destruídos

MANAUS – Na noite de quinta-feira, (1), dois acidentes graves foram registrados na avenida Coronel Teixeira, popularmente conhecida como estrada da Ponta Negra, zona Oeste de Manaus. O primeiro caso foi registrado em frente ao 19º Distrito Integrado de Polícia, (DIP), onde aproximadamente oito carros ficaram danificados.

Segundo informações preliminares repassadas a nossa equipe de reportagem, dois condutores estavam dirigindo seu veículos em alta velocidade onde acabaram perdendo o controle da máquina e vindo a atingir vários carros que estava estacionados. Ninguém se feriu.

Ainda na mesma via, o condutor de um veículo gol vermelho, acabou perdendo o controle da máquina e vindo a atingir a mureta de proteção do chafariz próximo ao hotel tropical. Com o impacto, o condutor capotou o veículo na via e teve que ser socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, (CBMA).

Texto: Correio da Amazônia