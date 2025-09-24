Ações fortalecem monitoramento de quelônios, pirarucu e fiscalização na Amazônia

Foto: Divulgação/Ibama

O Ibama, em parceria com o ICMBio e a Funai, realizou uma missão integrada no sul do Amazonas, envolvendo o Programa de Quelônios da Amazônia (PQA), o manejo do pirarucu (Programa Arapaima) e a Operação Gaspar I de fiscalização ambiental.


A ação conjunta otimizou recursos e ampliou o alcance do monitoramento, abrangendo os municípios de Borba, Careiro Castanho, Humaitá, Lábrea, Pauini, Canutama e Tapauá. Foram cobertas sete unidades de conservação e 13 terras indígenas.

Resultados

A operação apreendeu 335 quelônios, 3.324 ovos, redes, motores, canoas e um barco usados em atividades ilegais. Também coibiu pesca predatória, caça ilegal e extração de madeira sem autorização.

Unidades de conservação monitoradas: RDS Igapoaçu, RESEX Ituxi, RESEX Médio Purus, RESEX Canutama, APA Jamanduá, Floresta Estadual de Canutama e REBIO Abufari.
Terras indígenas monitoradas: 13 no total, incluindo territórios Apurinã, Paumari, Deni e outros.

Educação ambiental

Foram realizadas reuniões com comunidades locais para esclarecer a legislação ambiental e fortalecer o engajamento nos programas. A presença do Ibama e parceiros estimulou a permanência e a adesão de novas comunidades, com início de articulações para expandir os programas.

