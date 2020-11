Acordo do governo do Estado vai beneficiar o piscicultor do Amazonas

Os piscicultores do Amazonas serão beneficiados por meio de um acordo assinado entre a Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). O compromisso representa uma cooperação técnica para disponibilizar recursos humanos de estagiários a serem contratados e cedidos ao ministério.

O termo foi assinado na manhã desta segunda-feira (16) pelo titular da Sepror, Petrucio Magalhães Júnior, e pelo superintendente do Mapa no Amazonas, Guilherme Pessoa. Os estagiários realizarão a digitalização de 100 mil processos de pescadores que ainda se encontram em forma física no Mapa, dificultando a manutenção e gerando problemas para o acesso do piscicultor no Amazonas.

O acordo prevê que a Sepror disponibilize recursos humanos de estagiários e, nem segundo momento, disponibilize um equipamento para escaneamento para possibilitar a digitalização de cada processo arquivado.

Os novos colaboradores terão dois anos no mínimo de contribuição, devendo ter concluído o Ensino Médio ou estar cursando o Ensino Superior, desde que seja em curso compatível com a programação curricular estabelecida para curso.