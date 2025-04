Acusação de desvio de dinheiro do ‘Cotão” complica ainda mais o mandato do vereador Rodrigo Guedes

Joana Darc e Aldenor Lima acusam Rodrigo Guedes de financiar esquema de fake news com dinheiro público; “R$82 mil do Cotão”





A crise envolvendo o vereador Rodrigo Guedes ganhou mais um capítulo explosivo nesta terça-feira (9), após uma coletiva de imprensa conjunta da deputada estadual Joana Darc e do vereador Aldenor Lima, realizada em frente à sede da Polícia Federal, no bairro Dom Pedro.

Na coletiva, os parlamentares apresentaram novas acusações contra Guedes, reforçando a denúncia de que ele seria o responsável por financiar um esquema profissional de disseminação de fake news com o objetivo de atacar adversários políticos.

Tanto Joana quanto Aldenor foram enfáticos ao afirmar que todas as investigações em curso apontam para Rodrigo Guedes como o financiador do escritório de comunicação comandado por Luís Brasil, já conhecido nos bastidores por atuar em campanhas difamatórias nas redes.

Aldenor Lima voltou a relembrar o caso grave em que acusou Guedes de espalhar fake news sobre seu filho, o pequeno Joaquim, envolvendo indevidamente a criança PCD em ataques covardes. De acordo com ele, a Polícia Federal já teria identificado o IP de origem do conteúdo criminoso, apontando para o escritório de Luís Brasil — o mesmo que, segundo os denunciantes, opera sob o patrocínio de Rodrigo Guedes.

Uso indevido do Cotão

A situação, que já era séria, tomou proporções ainda maiores com o pronunciamento da deputada Joana Darc. Visivelmente indignada, ela revelou que o vereador Guedes teria usado R$ 82 mil da própria cota parlamentar para pagar a uma agência de comunicação que hoje está sob investigação por disseminação de conteúdo falso e difamatório.

Entre os episódios mais chocantes atribuídos à agência, está a produção de um vídeo durante as eleições de 2022 que utilizou indevidamente a imagem de um dos filhos da deputada, que tem síndrome de Down, com dublagem ofensiva, em um ataque considerado não apenas desumano, mas criminoso. “Mexer com uma criança, com uma pessoa com deficiência, é ultrapassar todos os limites. E isso foi feito com dinheiro público”, denunciou Joana, visivelmente emocionada.

A deputada também afirmou que está fornecendo todas as provas à Polícia Federal, incluindo contratos, recibos e conteúdo digital que comprovariam a ligação entre Guedes e os ataques promovidos pela agência.

Com a repercussão das denúncias e o avanço das investigações, a pressão sobre Rodrigo Guedes se intensifica, enquanto cresce o clamor por responsabilização e transparência dentro da Câmara Municipal.