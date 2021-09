Adaf promove palestra sobre legislações aquícolas para pescadores de Codajás

A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado Amazonas (Adaf), por meio da Unidade Local de Sanidade Animal e Vegetal (Ulsav) de Codajás (a 240 quilômetros de Manaus) realizou, na quinta-feira (09/09), uma palestra sobre as legislações estaduais e federais que normatizam as ações visando a prevenção, controle e erradicação de doenças nos sistemas de produção de animais aquáticos. O evento contou com 20 participantes.

Na mesma oportunidade a equipe local do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário Florestal e Sustentável do Amazonas (Idam) promoveu palestra sobre Mercados Institucionais, com foco nas atividades de piscicultura e banana.

A palestra da Adaf teve como objetivo orientar piscicultores sobre as principais legislações relacionadas à aquicultura e ao Programa de Sanidade de Animais Aquáticos (PNSAA), do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). O tema foi abordado pelo técnico de fiscalização agropecuária da Adaf, Lucas Januário.

“Foi uma oportunidade para orientarmos os piscicultores da região sobre as principais doenças de notificação obrigatória ao Serviço Veterinário Oficial (SVO), além da importância do cadastramento de propriedades que cultivam animais aquáticos, que deve ser realizado junto à Adaf”, destacou o técnico agropecuário.

O coordenador estadual do PNSAA e fiscal agropecuário médico veterinário da Adaf, ressalta que é importante que cada piscicultor tenha o seu cadastro atualizado na Ulsav da Adaf, em seu município.

“A Adaf tem trabalhado na implantação da ficha de registro sanitário de aquicultura, de acordo com instrução normativa do Ministério de Pesca e Aquicultura, de 4 de fevereiro de 2015, com o intuito de dar maior suporte sanitário à criação de organismos aquáticos”, destacou.

No Amazonas, a Adaf é responsável pelo cadastramento aquícola, vigilância, fiscalização e monitoramento zoosanitário; controle e fiscalização do trânsito de animais aquáticos e matéria prima de pescado, entre outras atividades.

Mais informações podem ser obtidas com a Gerência de Defesa Animal (GDA) pelo número 99255-5409, pelo e-mail [email protected], ou diretamente em uma Ulsav da Adaf no interior.