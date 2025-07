Adegas irregulares são alvo de operação em Manaus

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) em conjunto com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) fez, nas primeiras horas deste domingo (20/07), uma operação integrada para encerrar a atividade irregular conhecida como ‘adega’. A ação ocorreu na avenida Alphaville, zona leste de Manaus e resultou na prisão de um foragido da Justiça e na apreensão de um celular roubado e de 25 motocicletas que apresentaram irregularidades junto ao órgão de trânsito.





“Essa ação é importante para combater vários ilícitos, vários crimes que acabam ocorrendo em torno dessas adegas. São estabelecimentos que visam a venda de álcool, mas que acaba também atraindo outras situações, como tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, a presença de menores consumindo álcool”, disse o comandante da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), major Lívio Dutra.

Durante a ação, um homem foi preso com mandado de prisão em aberto por roubo. Além disso, os agentes do Núcleo de Investigação e Recuperação de Celular (Nirc) apreenderam um aparelho celular com restrição de roubo.

A operação também contou com o apoio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) nas abordagens de veículos. O órgão apreendeu durante a inspeção, cerca de 25 motocicletas que estavam irregulares.

Fiscalização de crianças e adolescentes

Ao longo da ação, a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) e o Conselho Tutelar, realizaram abordagens e fiscalização para verificar a presença de adolescentes em situação de vulnerabilidade. Uma menina de 16 anos, foi levada até sua residência após ser flagrada ingerindo bebida alcoólica.

“A Sejusc entra com a tarefa de garantir os direitos humanos e, também no caso específico para crianças e adolescentes. Nós temos adolescentes vítimas e adolescentes infratores, sendo essas duas situações nós trabalhamos juntamente com a rede de proteção do Conselho Tutelar para atuar além da abordagem educativa, também mais na repressiva”, explicou a secretária executiva de crianças e adolescentes da Sejusc, Rosalina Lobo.

Integração

A operação coordenada pela SSP-AM, por meio da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop), contou com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Polícia Civil (PC-AM), Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM), Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) , Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Conselho Tutelar e Amazonas Energia.