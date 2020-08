Adolescente de 15 anos é assassinado a tiros no João Paulo

MANAUS – Um jovem de 15 anos foi morto a tiros na frente da mãe, na noite deste sábado (22), dentro da própria casa. O crime aconteceu na rua Pastor Júlio Dantas, no conjunto João Paulo, bairro Cidade Nova, Zona Norte.

De acordo com informações da 15° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a mãe do jovem, identificado como Maurício Braga dos Santos, 15, viu o exato momento dos disparos contra o seu filho.

Segundo os relatos da mãe, um homem ainda não identificado pela polícia, entrou na residência por volta das 20h, e começou a atirar. A mãe desesperada tentou intervir segurando o suspeito, mas, o mesmo conseguiu atirar pelo menos cinco vezes.

Informações da polícia dão conta de que o adolescente foi atingido com dois tiros no tórax, um nas costas e dois no antebraço. Ele foi socorrido pelos familiares e encaminhado ao Serviço de Pronto Atendimento do Galiléia, mas, já chegou sem vida na unidade médica.

investigações

O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo do jovem no hospital para os procedimentos. O pai da vítima chegou a afirmar que tinha ciência do autor do crime, mas, a ocorrência segue sendo investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).