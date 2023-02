Adolescente de 17 anos é executado na Aparecida com tiros na cabeça

MANAUS – Um crime de execução foi registrado no final da tarde de domingo, (12), no beco da Indústria, bairro Aparecida, zona Sul de Manaus. O jovem jogava futebol em uma quadra, quando ao sair do interior do local, foi surpreendido por elementos de um carro branco que deram início aos disparos contra a vítima que morreu na hora.

Segundo testemunhas que presenciaram o crime, aproximadamente quatro pessoas estavam no veículo, mas somente uma saiu para realizar os disparos. A mãe da vítima esteve no local e passou mal após ver o filho sem vida.

O jovem era usuário de drogas e já estava sendo ameaçado de morte. A Delegacia de Homicídios e Sequestros, (DEHS), deve investigar o caso.

Por Correio da Amazônia