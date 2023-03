Adolescente é socorrido após ataque de tubarão em Jaboatão dos Guararapes

Um banhista foi atacado por um tubarão na manhã deste domingo (5), na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. A Secretaria de Saúde do Recife informou que a vítima é um adolescente.

De acordo com o Samu, o incidente aconteceu por volta das 11h20. A vítima foi levada de helicóptero para a UTI do Samu, no bairro do Derby, área central do Recife, e, em seguida, ao Hospital da Restauração (HR), na mesma região.

A assessoria do HR informou que o rapaz foi encaminhado ao bloco cirúrgico, mas ainda não há informações oficiais sobre o estado de saúde.

O incidente aconteceu nas proximidades da Igrejinha de Piedade, local em que os ataques são mais comuns e em que há proibição de entrar no mar.

A moradora Regina Souza viu quando começou a movimentação em frente à casa dela, na orla de Piedade.

Ela disse que o episódio foi muito parecido com o último ataque registrado na praia, em 2021. “Era um homem, mas não sei se é jovem ou mais velho. Pegaram ele, embrulharam e levaram de helicóptero”, conta.

De acordo com o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit), este é o 15º caso registrado no local, proibido para banho.

“A proibição, desde o ano de 1999, é para práticas esportivas, mergulho e natação, mas desde o mês de julho de 2021, o local também é proibido para o banho de mar, após a expedição de um decreto municipal”, afirma a nota emitida pelo Cemit neste domingo.

Há menos de 15 dias, um surfista foi atacado por um tubarão em Olinda, também na Região Metropolitana do Recife. Depois de dez dias internado no HR, ele recebeu alta e não perdeu os movimentos da perna afetada.

