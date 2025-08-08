Adolescente sofre descarga elétrica em estacionamento de shopping de Manaus

Um adolescente de 15 anos sofreu uma descarga elétrica ao tocar em um poste de iluminação no estacionamento de um shopping localizado na zona Norte de Manaus, na noite de quinta-feira (7). A vítima, identificada como Samuel, caiu inconsciente logo após o choque, causando desespero entre amigos e frequentadores do centro de compras.


Segundo testemunhas, o adolescente havia apenas encostado no equipamento quando foi atingido pela corrente elétrica. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já se encontrava nas proximidades, mas devido à gravidade do caso, foi necessária a intervenção de uma Unidade de Suporte Avançado (USA).

Ainda no local, em plena via do estacionamento, os socorristas iniciaram manobras de reanimação. Após minutos de procedimentos intensivos, Samuel recuperou a consciência, sendo aplaudido pelas pessoas que acompanhavam a cena com angústia.

O jovem foi estabilizado e encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, onde permanece sob observação médica. Seu estado de saúde não foi divulgado até o momento.

