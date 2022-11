Adolescentes e jovens participam de maratona de soluções para o saneamento básico

Na última sexta-feira (18), iniciou a imersão “Ajurí das Juventudes” (Youth Challenge ou Desafio Jovem), em formato de hackathon, um evento para a criação de soluções para saneamento básico na capital amazonense, com a participação de 90 adolescentes e jovens, com idades entre 16 e 24 anos.

O evento acontece no Casarão da Inovação Cassina, localizado na Rua Bernardo Ramos esquina com a Rua Governador Vitório, bairro Centro, em Manaus. A iniciativa é uma promoção da parceria inédita entre a Águas de Manaus e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF).

A imersão tem como objetivo promover o desenvolvimento de competências e habilidades para preparar os jovens para uma transição positiva para economia verde. Com foco em capacitar adolescentes e jovens sobre os desafios relacionados aos temas abordados, conectá-los a empregos na economia verde apoiar empreendedores sociais e ampliar o repertório dos participantes sobre as questões climáticas, biodiversidade e meios de subsistência sustentáveis.

Foram selecionados 90 participantes, moradores de Manaus e região metropolitana. Eles serão divididos em times na maratona, que iniciou nesta sexta-feira, 18/11, com a recepção dos adolescentes e jovens para apresentação do desafio e dinâmica do evento, bem como serão formadas as equipes com os participantes.

“O Casarão Cassina está sempre de portas abertas para iniciativas inovadoras como o Ajurí das Juventudes, que tem uma proposta de grande impacto social no campo da água, saneamento e higiene. Estamos em um ambiente projetado para pensar essas soluções, haja visto que se trata de um local conceitual, que já foi premiado como melhor ambiente colaborativo de Manaus para se trabalhar inovação e tecnologia. Nada melhor que fortalecer essas iniciativas em um ambiente de tecnologia, levando solução de acesso à água para as pessoas da nossa cidade”, garantiu Rady Gomes, gestor da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi).