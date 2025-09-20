Adolescentes são apreendidos após furtarem 42 pacotes de leite em supermercado no Manoa

Por
Redação 5
-
Foto: Divulgação/Polícia Militar

A Polícia Militar, (PM), apreendeu, na sexta-feira (19), duas adolescentes, de 16 e 17 anos, por furto de 42 pacotes de leites em um supermercado, localizado na avenida Francisco de Queiroz, bairro Manoa, zona norte de Manaus.


Por volta das 11h30, a equipe policial foi acionada, via linha direta, para atender a ocorrência. No local, as adolescentes haviam sido contidas pela equipe de segurança do estabelecimento após tentarem sair com 42 pacotes de leite. O representante de segurança do supermercado informou que monitorou a ação e acionou a PMAM.

As duas adolescentes foram conduzidas à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI), juntamente com o material apreendido.

Artigo anteriorTurismo de conservação transforma viagens em experiências de impacto positivo
Próximo artigoMenino tem caranguejo vivo retirado do ouvido após passeio em praia no México

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui