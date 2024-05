Adrianópolis: De área rural a bairro de luxo

Hoje o famoso bairro de Adrianópolis é conhecido por unir luxo e exuberância natural, com seu paisagismo único, repleto de árvores centenárias. Considerada área nobre da capital amazonense, a região está localizada no coração de Manaus e no início do século XX, quando ainda era conhecido como Vila Municipal, abrigava chácaras e sítios.

Cem anos depois, o bairro de Adrianópolis está na mira de grandes investimentos na construção civil. Essa história começou há três décadas, com o Solar Maria de Nazareth e o Portal da Vila. Construídos pela Colmeia, os dois edifícios são os primeiros prédios residenciais de alto padrão da área.

Hoje, o bairro é conhecido por sua atmosfera sofisticada e cosmopolita. Com uma variedade de restaurantes gourmet, cafés charmosos e boutiques de luxo, Adrianópolis atrai residentes e visitantes em busca de uma experiência urbana elegante. Além disso, suas ruas arborizadas e arquitetura contemporânea adicionam um toque de requinte à paisagem.

Novo empreendimento

A Colmeia também é responsável pelo mais novo empreendimento de luxo da área. O La Maison chega na Rua Teresina, esquina com a Rua Mário Ypiranga, com muito requinte, sofisticação e onipotência. O prédio será o maior de Manaus.

O condomínio oferecerá aos moradores não só uma área de lazer completa, mas também uma vista esplêndida em 360º de toda a cidade. Além disso, o edifício reúne em seu entorno mobilidade urbana e sensibilidade para uma experiência de viver e morar completa. Restaurantes, delicatessens tradicionais, supermercados e empórios sofisticados, colégios tradicionais, academias, entre outros, compõem o local.

O La Maison está com mais de 60% das obras finalizadas. Para Otacílio Valente, presidente da Construtora Colmeia, “o empreendimento tem um significado especial para nossa empresa, não apenas por ser a maior torre residencial da capital do Amazonas, mas também por estar localizado em uma área pela qual temos tanto carinho. A história de Adrianópolis está entrelaçada à história da Colmeia, e temos muito orgulho de ter ajudado a construir uma das melhores regiões para morar em Manaus”, ressalta.