ADS oferece oportunidade para moveleiros com abertura de edital para programa Promove

A Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS) abre, nesta segunda-feira (08/02), o período de credenciamento de moveleiros, interessados em fornecer mobiliário para as escolas do Amazonas, por meio do Programa de Regionalização do Mobiliário Escolar (Promove). O prazo de credenciamento vai até o dia oito de março de 2021. O edital pode ser acessado pelo site da ADS, por meio do link: http://www.ads.am.gov.br/acesso-a-informacao/.

A novidade da ação, realizada em parceria com a Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc), é a opção do credenciamento online. De acordo com o presidente da ADS, Sérgio Litaiff Filho, a expectativa deste ano é superar o número de 45 moveleiros credenciados em 2020.

“E para alcançarmos essa meta estamos disponibilizando a modalidade de inscrição online, pois não queremos que nenhum moveleiro seja prejudicado por não poder se deslocar do seu município por conta da pandemia. Esse programa, além de garantir a renda de muitas famílias que sobrevivem da movelaria, ajuda a preservar nossa floresta, pois todo credenciado precisa assegurar a procedência legal da madeira que utiliza”, ressaltou Litaiff Filho.

Dentre os itens que deverão ser fornecidos pelos moveleiros, sob demanda da Seduc, estão: quadro branco, conjunto escolar, armário 12 portas, armário duas portas, conjunto mesa refeitório, mesa para computador, mesa para escritório com três gavetas, mesa para reunião, bancos de para mesa de refeitório e quadro de aviso. As especificações e quantidades dos produtos ficarão disponíveis no edital. O credenciamento será válido até o dia 30 de dezembro deste ano.

Credenciamento – A novidade neste ano está na nova modalidade de inscrição, que agora poderá ser feita através do e-mail [email protected] , sendo considerada como protocolada, inclusive para fins recursais, após a confirmação de recebimento pela Comissão Interna de Licitação.

Os candidatos, que optarem por esta modalidade, receberão uma confirmação do recebimento dos documentos após o envio. É por meio desse que também será comunicada a aprovação e/ou reprovação da inscrição.

Os moveleiros de Manaus ou da Região Metropolitana, interessados em entregar a documentação presencialmente, devem comparecer à sede da Agência, situada na avenida Carlos Drummond de Andrade, 1.460, 1º andar, bairro Japiim, zona sul, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Nos demais municípios, os solicitantes poderão procurar as unidades locais do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam), para a entrega da documentação necessária.

Em caso de dúvidas, mais informações podem ser obtidas pelo site www.ads.am.gov.br; endereço eletrônico [email protected] ou pelo telefone:(92) 98802-0481.