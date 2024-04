ADS realiza consultoria agrícola para produtores rurais participantes das feiras regionais

A Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), está realizando consultorias de apoio nas propriedades de produtores rurais que participam das Feiras de Produtos Regionais, com objetivo de aprimorar as práticas agrícolas.





Para ser beneficiado com a avaliação técnica, é necessário o produtor ir à sede da ADS, localizada, na Avenida Carlos Drummon de Andrade, n.º 1.460, bloco “G”, 1º Andar (Ulbra), conjunto Atílio Andreazza, Bairro Japiim, no horário comercial. Procurar o departamento de negócios agropecuários e pesqueiro da ADS, e informar sua necessidade no seu imóvel rural, dentro da consultoria técnica.

A consultoria agrícola desempenha um papel estratégico na promoção da saúde das culturas, no aumento da produtividade e na garantia da qualidade dos produtos agrícolas. A iniciativa contribui para um setor mais sustentável e eficiente, beneficiando tanto os produtores quanto os consumidores.

Nesta semana, a propriedade do produtor José Augusto, localizada na BR-174, KM 32, passou por uma verificação de área e um levantamento dos produtos que ele comercializa. O produtor destacou a importância da consultoria realizada por profissionais capacitados.

Atualmente o produtor cultiva graviola, melancia, macaxeira, coco e banana. Ele participa da feira da ADS há três anos, na praça do Dom Pedro, às quintas-feiras, das 15h às 19h.

Segundo Josephina Veiga, engenheira agrônoma da ADS, as ações são realizadas com frequência. “A ADS sempre realiza consultorias nas propriedades dos produtores que participam das feiras da ADS e, em alguns casos, em propriedades que ainda não participam de nossas feiras”, destacou.

Consultoria

O Departamento de negócios agropecuários e pesqueiro (DNAP) da ADS já realizou três consultorias técnica em imóveis rurais, solicitadas por produtores rurais. A iniciativa iniciou no início do mês de abril e são realizadas conforme as demandas da diretoria técnica, gerência de feiras e DNAP.

Na próxima semana, a agenda será no ramal São Francisco, na região metropolitana de Manaus.