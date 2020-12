ADS vai doar 20 mil cestas natalinas a pessoas em situação de vulnerabilidade

A partir do dia 16 de dezembro, a Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS) do Governo do Amazonas dará início à campanha “Natal pra Todos Nós”, que vai distribuir 20 mil cestas natalinas compostas por produtos regionais às instituições cadastradas junto à Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) e Fundo de Promoção Social (FPS), responsáveis pela distribuição dos mantimentos a pessoas em vulnerabilidade social.

Levando alegria e solidariedade a quem precisa, a ação natalina vai compor a mesa das famílias beneficiadas com o sabor amazônico de nove itens regionais, adquiridos pelos fornecedores credenciados junto ao Programa de Regionalização da Merenda Escolar (PREME) e cadastrados junto à Feira de Produtos Regionais da ADS. É o que explica o presidente da ADS, Sérgio Litaiff Filho.

“Esse ano foi atípico para todos e, certamente, mais dificultoso para aqueles que estão em vulnerabilidade. Então, nada mais justo que nos engajarmos nessa campanha para levar um natal para todos e todas que necessitam do apoio do poder público nesse momento delicado. Não é um ato heroico e, sim, um exercício nosso de solidariedade para com aqueles nossos irmãos e irmãs amazonenses”, destacou.

“Temos uma relação de parceria muito forte com as Organizações da Sociedade Civil que atuam na rede complementar prestando um serviço fundamental à população em situação de vulnerabilidade”, salientou. Este ano o Governo do Amazonas por meio da Seas fez o repasse de 7, 35 milhões para as entidades socioassistenciais que atuam na Proteção Social Especial.

Ao todo, cerca de R$ 1,5 milhão foi utilizado para a aquisição de 179.550 mil quilos de produtos que irão compor kit natalino, o qual inclui: banana; mamão; abacaxi; farinha amarela; farinha de tapioca; filé de pirarucu; polpa de açaí; castanha do Brasil, além de doce de frutas regionais.

No total, 62 entidades do Fundo de Promoção Social (FPS) e 56 entidades de assistência social cadastradas na Seas serão beneficiadas pelo Governo do Amazonas com os produtos regionais. A secretária titular da pasta, Maricília Costa, informa que o repasse dos produtos regionais às Organizações da Sociedade Civil (OSCs) fortalece a relação de parceria entre Governo do Amazonas e o terceiro setor.

Auxílio ao produtor – Além de beneficiar as famílias cadastradas junto à Seas e FPS, a campanha “Natal pra Todos Nós” também vai contribuir com 350 fornecedores individuais que pertencem a 22 associações e cooperativas de 10 municípios, dentre eles Benjamin Constant, Careiro, Carauari, Eirunepé, Itacoatiara, Japurá, Manacapuru, Manaus, Rio Preto da Eva e Tapauá.