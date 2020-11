Aeroclube de Manaus, apoia II encontro da Aviação

MANAUS – O II Encontro da Aviação (2020) ocorrerá no dia 21/11/2020 durante o período da manhã e tarde, na área aberta (pública) do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e no Aérodromo de Flores.

O objetivo do evento é reunir entusiastas da aviação, spotters, estudantes e profissionais da área.

Programação

Manhã – Aeroporto Internacional Eduardo Gomes: Encontro na área próxima ao estacionamento da Localiza Rent a Car. Vamos nos encontrar para observar o movimento operacional no Aeroporto Eduardo Gomes. Durante a manhã existe um bom movimento de aeronaves cargueiras, comerciais e de táxis aéreos. Será um bom momento para conhecer o hobby de observação de aeronaves e troca de experiências. A área é aberta ao público. Não haverá acesso ao pátio ou área interna do aeroporto. Indicado para spotters.

Tarde – Aérodromo de Flores: A partir das 14h nos encontraremos em Flores para conhecer a área de salto (paraquedismo) e realizar visitas em aeronaves (a confirmar). Às 16h estaremos na famosa varanda do Restaurante Fish Maria para um Coffe Break, observação do movimento operacional e prestigiar um bate-papo com comandantes da região e convidados. Para o Coffe Break (16h) é necessário a inscrição neste site.

O evento será finalizado às 18h.

Após às 18h haverá show de música regional, incentivamos a todos para continuar no local e participar da nossa confraternização).