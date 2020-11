Aeroclube de Manaus, terá papel fundamental durante as eleições deste domingo (15)

MANAUS – O Aeroclube do Amazonas, nestas eleições, participa com embarque e remessas de urnas eletrônicas e pessoal para as cidades do interior do Amazonas, onde somente por aeronaves será possivel chegar a tempo para as eleições para prefeito no dia 15 de novembro de 2020.

A Polícia Federal mantém equipe de fiscalização diariamente no embarque e desembarque no Aeródromo do Aeroclube do Amazionas, visando a lisura do pleito na capital e interior do estado.

“80 Anos – Aeroclube do Amazonas, colaborando com a história e democracia do Estado mais verde da federação” disse o presidente, Médico e Aviador, Luiz Mario que agradece ao TRE e Polícia Federal pelo trabalho realizado no Aeroclube do Amazonas, dando tranquilidade aos usuários do aeródromo durante as eleições.

80 Anos – ASAS DO AMAZONAS