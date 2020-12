Aeroclube do Amazonas completa 80 anos de sua existência e realiza homenagem aos seus convidados

MANAUS – No dia 18 de Dezembro na sede do Aeroclube do Amazonas, o presidente aviador e medico Luiz Mario, juntamente com diretores, receberam sócios, autoridades, e homenageados, tendo como ápice a presença do cantor Eduardo Araújo como Santos Dumont.

O Evento teve na abertura, saltos de paraquedistas das escolas que funcional no Aeroclube do Amazonas, (ACA). Com bandeiras do Brasil, do Amazonas e do Aeroclube, os paraquedistas foram aplaudidos ao som da banda da Força Aérea Brasileira.

Base aérea de Manaus – ALA 8

Durante o evento, também foi inaugurado a praça “Comandante Carlos Coelho” um ex-presidente do aeroclube que marcou á história. A presença dos familiares do comandante Carlos Coelho emocionou á todos.

Vestido de Santos Dumont

O Cantor da Jovem Guarda Eduardo Araújo, nome renonamdo na Música Popular Brasileira, (MPB), chegou aparamentado de Santos Dumont, o pai da aviaçã e entregou a pequena Leticia, neta do presidente Luiz Mário, o 14 Bis onde recebeu uma réplica de uma aeronave moderna. Cantou e encantou a todos com seu carisma. O aviador acabou se emocionando com a homenagem.

HOMENAGEADOS

Diversas autoridades civis e militares foram agraciadas como amigos do aeroclube do Amazonas. Entre os homenageados estava o coronel da PM, Anezio Paiva, que é Secretário Executivo de Segurança Pública do Amazonas. Também estiveram presentes, o Dr Edwi Schoeder, Professor Sinézio Campos e ex-senador Bernado Cabral, estes últimos como presidentes de honra do projeto “Nascer”. Estiveram presentes também no evento, o blog da aviação Amazônia.

O Desembagador Presidente do Tribuna Regional Eleitoral, (TRE), doutor Aristóteles Thury, também compareceu ao evento para ser homenageado, mesmo depois de uma agenda de diplomação dos eleitos no último pleito. O presidente foi aplaudido. A relação de todos homenageados estará no portal do aeroclube.

FALA DO PRESIDENTE

O Presidente do Aeroclube do Amazonas, (ACA), o aviador e Médico Dr Luiz Mário Peixoto, chamou a atenção para que os poderes constituidos e autoridades, apoem o aeroclube nas suas atividades e ações. Falou ainda que a participação efetiva no desenvolvimento do Amazonas é permanente nas ações de saúde com atividades aeromédicas, escola de aviação, escola de paraquedismo, nas eleíções com transports de pessoal, urnas e tantas outras ações.

Em sua última fala, o presidente destacou que; “O Aeroclube do Amazonas são as Asas do Amazonas, desde 1940. Por aqui passa o desenvolvimento o estado”. Ainda visivelmente emocionado com o sucesso do evento, agradeceu a sua incansável esposa Dra Edilene Peixoto, que teve a idéia do Santos Dumont na festa, fez questão de enaltecer a diretoria.