Aeroclube do Amazonas recebeu o II Encontro da Aviação

MANAUS – No dia 21 o Aeroclube do Amazonas (ACA) recebeu jovens amantes da aviação, realizando assim o II Encontro da Aviação. Seguindo todos os protocolos de segurança, os participantes foram recepcionados pelo presidente do Aeroclube do Amazonas Dr. Luiz Mário Peixoto, que fez questão de acompanha-los mostrando as áreas do hangar, as aeronaves e a sala do simulador de voo. Durante a ocasião, o presidente fez questão de enfatizar que o aeroclube estará sempre de portas abertas para receber os amantes da aviação.

O Diretor Abreu Neto esteve presente na recepção dos participantes, sendo um dos anfitriões na condução do grupo nas salas de instrução e simuladores de aeronaves. Para o Diretor Sr. Mário Menezes receber os jovens para conhecerem o Aeroclube do Amazonas é gratificante, lembrando que este ano o aeroclube faz 80 anos de serviços ao Amazonas.

O jornalista Rodrigo Dantas, coordenador do encontro, se disse satisfeito com a receptividade e atenção do presidente do Aeroclube do Amazonas Dr. Luiz Mário, diretoria e instrutores, adiantando que já vai iniciar o planejamento para realização do terceiro encontro e que já teve sinalização positiva da diretoria do Aeroclube do Amazonas.

80 anos do Aeroclube do Amazonas, ASAS DO AMAZONAS.