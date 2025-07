Aeroporto de Manaus lança Prêmio Tucandeira de Eficiência Logística

O Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional de Manaus, integrante da rede VINCI Airports, realiza nesta quinta-feira, 17 de julho, às 19h, o lançamento oficial do Prêmio Tucandeira de Eficiência Logística. O evento será realizado no Palácio Rio Solimões, no Centro Cultural Palácio Rio Negro, e contará com a presença de autoridades, empresários do Polo Industrial de Manaus (PIM), lideranças setoriais e formadores de opinião.





A premiação inédita foi criada para reconhecer empresas e profissionais que se destacam na logística de cargas aéreas do PIM, com foco em eficiência operacional, cooperação entre agentes logísticos e sustentabilidade. O prêmio contempla oito categorias.

Atualmente, o Terminal de Cargas de Manaus ocupa a terceira posição nacional em volume de movimentação, com 140 mil toneladas processadas em 2024. Desde o início da concessão, a VINCI Airports tem investido em modernização e eficiência, o que permitiu reduzir o tempo médio de liberação de cargas em mais de 10%.