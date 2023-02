Aeroporto de Manaus recebe mais de 2,8 milhões de passageiros em 2022

Crescimento da conectividade graças à colaboração positiva entre VINCI Airports, companhias aéreas e autoridades brasileiras

Mais de 2,8 milhões de passageiros viajaram via aeroporto de Manaus ao longo do ano de 2022, um aumento de 25% em relação ao volume registrado no ano anterior. O fluxo representou uma recuperação quase total dos números obtidos em 2019, ano anterior à pandemia, chegando a 91,9% dos registrados naquele período. O aeroporto de Manaus é um membro da rede VINCI Airports.

Quanto à movimentação de aeronaves, o aeroporto registrou 43.639 pousos e decolagens ao longo do ano, um aumento de 11% em relação a 2021 e de 18% em relação a 2019. Somente no último trimestre do ano passado, foram 11.083 pousos e decolagens registrados no terminal, número que supera em 7,5% as operações realizadas no período pré-pandemia.

O impulso se baseia na cooperação positiva entre o aeroporto de Manaus, autoridades locais e a VINCI Airports, que trabalha com uma rede de 250 companhias aéreas parceiras em todo o mundo. Isso resultou na abertura de 10 novas rotas que o aeroporto passou a operar em 2022. Para o interior do Amazonas, o aeroporto agora tem voos para Barcelos, Apuí, Borba, Manicoré, Eirunepé e Santa Isabel do Rio Negro, além da criação do trecho Manaus-Eirunepé-Tefé. Para o Pará, os municípios de Itaituba e Porto Trombetas também foram adicionados à lista de destinos.

Para destinos internacionais, o aeroporto de Manaus abriu conexão direta para Fort Lauderdale (EUA) e Miami, em dezembro. Em maio de 2022, as ofertas internacionais foram reforçadas com a expansão para quatro voos semanais para o Panamá.

Karen Strougo, CEO do aeroporto de Manaus, declarou: “2022 foi um ano de recuperação graças ao trabalho e dedicação de nossas equipes. Nós continuaremos consolidando Manaus como um importante hub da Amazônia, facilitando o acesso de outros estados da região a destinos nacionais e internacionais, cumprindo assim o compromisso da VINCI Airports de apoiar a mobilidade na região”.

O Aeroporto de Manaus, integrante da rede VINCI Airports, localizado no maior estado do Brasil, o Amazonas, é um dos principais aeroportos da Região Norte do país.

Principal operadora privada de aeroportos do mundo, a VINCI Airports opera mais de 65 aeroportos em 12 países na Europa, Ásia e Américas. Graças à sua experiência como integrador global, a VINCI Airports desenvolve, financia, constrói e administra aeroportos, fornecendo sua capacidade de investimento e seu know-how na otimização do desempenho operacional, modernização de infraestruturas e gerenciamento de suas operações e transição ambiental. A VINCI Airports é a primeira operadora aeroportuária a se comprometer com uma estratégia ambiental internacional global em 2016, para atingir a meta de emissão líquida zero em toda a sua rede até 2050.