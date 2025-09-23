Aeroporto Júlio Belém comemora 43 anos de atuação em Parintins

Mais do que um espaço de embarques e desembarques, o Aeroporto Municipal Júlio Belém, em 43 anos de atuação em Parintins, tem sido um verdadeiro elo de integração, conectando pessoas, impulsionando a economia local e ampliando as oportunidades de crescimento.





Na gestão do prefeito Mateus Assayag e da vice-prefeita Vanessa Gonçalves, o aeródromo comemora um momento de revitalização, investimentos e novos ares de desenvolvimento.

Inaugurado no dia 20 de setembro de 1982, o aeroporto trouxe novas oportunidades de crescimento e desenvolvimento ao município. Agora, nestes nove meses da gestão do Prefeito Mateus Assayag foram realizados investimentos com a finalidade de garantir a segurança de passageiros, tripulantes e aeronaves.

Nesta nova gestão, segundo o diretor do aeródromo, Jean Jorge, foram realizadas diversas melhorias como serviços de recapeamento e sinalização horizontal de 600 metros da pista de pouso e decolagem, aquisição de materiais para o Sistema de Balizamento e VASIS (Visual Approach Slope Indicator System), manutenções nos equipamentos de Regulador de Corrente Constante (RCC) e Estação Metereológica de Superfície Automática (EMS-a), bem como a revitalização e modernização estrutural do aeroporto.

Como resultado dos investimentos, durante o Festival Folclórico de Parintins 2025, o local realizou, aproximadamente, 1.420 operações e recebeu mais de 15 mil passageiros. Um forte exemplo da eficaz operacionalização do aeródromo, que conta com apoio e acompanhamento de equipe técnica da Agência Nacional de Aviação Comercial (ANAC) e demais órgãos responsáveis.

“Tudo isso só é possível graças ao trabalho de profissionais competentes, parceiros engajados e ao apoio da população, que confia e acredita no papel estratégico do nosso aeroporto. Reafirmamos o compromisso de seguir investindo em melhorias, inovação e infraestrutura, para que o Aeroporto Júlio Belém continue sendo motivo de orgulho para todos nós”, disse Jean Jorge.

Com os constantes investimentos, a Prefeitura de Parintins reconhece a importância econômica, cultural, social e de saúde do Aeroporto Júlio Belém para Parintins. Uma porta de entrada fundamental para o desenvolvimento do município.