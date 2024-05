Ageman cobra qualidade nas obras de expansão da rede de esgoto da Águas de Manaus

A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) notificou a concessionária Águas de Manaus, em decorrência da qualidade do trabalho de recomposição asfáltica das vias onde estão ocorrendo as obras de expansão da rede de esgotamento sanitário.





Nesta semana, técnicos da Ageman acompanharam a intervenção emergencial no trecho da avenida Constantino Nery, onde, devido a um vazamento, um veículo caiu sob a vala da rede de esgoto que estava aterrada, aguardando a pavimentação asfáltica por parte da concessionária.

Para o diretor-presidente da Ageman, Elson Andrade, a expansão do serviço de esgotamento sanitário, o qual tem como meta elevar de 30% para 90% o índice de cobertura do serviço para a capital amazonense, é um investimento necessário que, muitas vezes, poderá ocasionar transtornos. No entanto, é preciso que a empresa atente para a boa prestação do serviço, conforme está assegurado no Contrato de Concessão firmado com a Prefeitura de Manaus.

“A Ageman está acompanhando a execução dessas obras, tem cobrado da empresa melhorias e feito diversas interferências. A concessionária teve, inclusive, que retornar em alguns trechos já concluídos, para refazer o serviço, de forma que o pavimento fique adequado, conforme os padrões técnicos exigidos e no mesmo nível de qualidade do serviço que é realizado pela Seminf nas ruas e avenidas”, afirmou Elson.

Conforme a notificação, a concessionária terá um prazo de dez dias para informar as providências tomadas em relação ao ressarcimento do proprietário do veículo, bem como as medidas adotadas em função do ocorrido, a fim de evitar que o problema ocorra novamente.

Ainda no documento, a Ageman recomenda, de forma incisiva, que a empresa Águas de Manaus zele pela prestação de serviços ofertados, com relação à eficiência, com a execução dos serviços de acordo com as normas técnicas aplicáveis e em padrões satisfatórios. E mais: utilização de técnicas modernas que permitam o regular funcionamento dos equipamentos, das instalações e a sua conservação e manutenção, proporcionando comprovada eficiência no sistema, bem como a melhoria e a expansão dos serviços, de acordo com as metas a serem atingidas pela concessionária.

No mesmo dia do incidente, a concessionária Águas de Manaus concluiu o reparo do vazamento da rede de água que passa em cima da rede de esgoto, onde ocorreu o afundamento, na avenida Constantino Nery. O serviço de reaterro da vala foi finalizado e a via foi liberada. A recomposição asfáltica do trecho ocorrerá ao longo desta sexta-feira.

A Ageman orienta aos usuários que nos casos de identificação de não conformidade nas obras de expansão da rede de esgoto, o problema pode ser comunicado diretamente nos canais da Ouvidoria, pelo Whatsapp 98842-2919, no site www.ageman.manaus.am.gov.br/ouvidoria e também pelos e-mails [email protected], [email protected].