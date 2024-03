Ageman recebe dúvidas de clientes com consumo elevado na conta de água

Consumidores com problemas de alto consumo de água, um problema que deverá refletir no aumento expressivo dos valores da fatura, podem recorrer à Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) da Prefeitura de Manaus, para receber orientações sobre como reduzir o desperdício e otimizar o consumo. As instruções são realizadas pelos técnicos da Diretoria de Concessões, Obras e Saneamento.





Durante as vistorias, os engenheiros verificam o funcionamento do sistema de abastecimento de água do imóvel, se o local possui reservatório, conferem o acionamento das descargas dos vasos sanitários, analisam as condições das torneiras, a presença ou não de infiltrações, entre outras situações.

“Quando vamos até o imóvel verificar como o abastecimento funciona, a gente confere quantas pessoas moram na casa, se tem garagem, como é a rotina diária da família, se tem quintal, bichos de estimação, máquina de lavar, piscina, poço, caixa d´água. É preciso antes de tudo conhecer como essa casa funciona, verificamos alguns pontos de entrada e saída de água e fazemos orientações” explicou o assessor técnico da área de saneamento da Ageman, Paulo Gabriel Queiroz da Mata .

Se após esse trabalho, os técnicos identificarem que não há problema no sistema interno do imóvel, é iniciado um processo de monitoramento diário do relógio do hidrômetro.

Em todas as fases da vistoria, o trabalho conta com o acompanhamento de técnicos da Ageman, da concessionária Águas de Manaus e do próprio usuário ou de um representante da família, indicado pelo consumidor.

O valor alto na fatura corresponde a segunda maior demanda mais reclamada pelos usuários na Ouvidoria da Ageman, com relação às ocorrências registradas no âmbito do saneamento básico. O problema mais comum ainda é quanto ao abastecimento intermitente, ocasionado na maioria das vezes por manutenções emergenciais ou programadas no sistema, como também ligações clandestinas realizadas nas imediações da localidade do imóvel e que contribuem para o comprometimento do abastecimento na região onde encontra-se o imóvel.

Paulo Gabriel destaca a importância do usuário acompanhar mensalmente o desempenho do seu consumo por meio das informações constantes na fatura, como a data de leitura e o consumo medido pelos leituristas.

“Se uma pessoa costuma pagar R$ 150 na fatura de água e no mês seguinte, a conta sobe para R$ 300, com certeza tem algo que precisa ser verificado. A gente recomenda que tão logo o usuário identifique o aumento no consumo que ele acione a concessionária, abra uma reclamação nos canais de atendimento, anote o número do protocolo fornecido e procure a Ageman, pois dessa forma será mais prático providenciarmos o devido acompanhamento”, informou Gabriel.

Atendimentos

A Ouvidoria da Ageman atende as demandas referentes aos problemas envolvendo o abastecimento de água, esgotamento sanitário, iluminação pública e o serviço de estacionamento rotativo pago Zona Azul.

O atendimento presencial ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, nas dependências do PAC do Shopping Phelippe Daou, localizado em frente ao Terminal 4, no bairro Cidade de Deus, zona leste de Manaus.

Além do atendimento presencial, as demandas também são recebidas pelo 0800-092-3511, WhatsApp 98842-2919 e 98410-3247 ou ainda por meio de formulário que pode ser acessado no site da Ageman no endereço www.ageman.manaus.am.gov.br/ouvidoria e também pelos e-mails [email protected] e [email protected].

Cabe à Ouvidoria receber as solicitações (reclamações, denúncias, sugestões, elogios e críticas) e também realizar um trabalho de prevenção, apuração e mediação de divergências.