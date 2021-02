Agressão covarde de funcionário do IML/Manaus a parentes do falecido (Vídeo)

MANAUS – Um funcionário do Instituto Médico Legal, (IML), que fica situado na Avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus, foi flagrado em vídeo registrado na tarde deste sábado (13), agredindo a socos dois senhores que estavam esperando a liberação do corpo de um parente.

durante a sessão de espancamento, é possível ver que um deles fica estendido no chão, enquanto o funcionário agredia um segundo homens que se identificava como tio do falecido.

A confusão começou, porque o funcionário não quis ouvir as críticas pela demora na liberação do corpo, enquanto ele fumava tranquilamente do lado externo do prédio.

Sem máscara e desdenhando dos parentes do falecido, ele se irritou e passou a desferir chutes, socos nos familiares, inclusive em mulheres grávidas que tentavam evitar maior agressão aos dois senhores, com idade aproximada de 60 anos. … (Veja Vídeo)

O conteúdo deve sofrer atualizações