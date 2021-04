Águas de Manaus vai em todas as casas da Cidade Nova, nesta segunda (19)

“Vem com a Gente”, da Águas de Manaus, deve visitar mais de 100 mil residências em um dos maiores bairros da cidade a partir desta semana.

Moradores do bairro Cidade Nova, na zona Norte, poderão ter acesso a diversos serviços na porta de casa a partir desta segunda-feira (19).

O programa de atendimento itinerante “Vem Com a Gente” vai percorrer todas as casas de um dos bairros mais populosos da capital, executando serviços de melhoria como vistorias, extensões de rede, substituição de hidrômetros, regularização, cavaletes, renegociação de débitos e cadastro na tarifa social.

Para complementar o trabalho, a concessionária também vai disponibilizar três pontos de atendimento para receber as solicitações dos moradores da Cidade Nova: No chapéu de Palha do Conjunto Boas Novas (rua Itaeté – antiga rua 16, Cj. Boas Novas), na comunidade N.S. do Perpétuo Socorro e São José (rua Theodomiro Garrido – antiga Rua 121 – no Núcleo 7) e na entrada do Residencial Ozias Monteiro I, na Avenida C. Os pontos vão funcionar de segunda a sexta-feira, entre 8h e 17h.

Ao chegar no bairro, as equipes do VCG vão de casa em casa para identificar e executar que serviços de melhorias podem ser feitos. No caso das vistorias, é necessário realizar intervenções nas calçadas das residências. A empresa, porém, recupera as escavações e realiza a recomposição da calçada em um prazo médio de 48h, inclusive, recolocando as cerâmicas quando houver necessidade.

Enquanto as equipes do Vem Com a Gente avançam de casa em casa, a empresa instala pontos de atendimento no bairro, onde uma série de serviços podem ser solicitados pela população, entre eles, a negociação de débitos e o cadastro na tarifa social. Mesmo durante a pandemia, as equipes seguiram com o trabalho nos bairros da capital.

A Cidade Nova é o 40° bairro visitado pelas equipes do VCG em Manaus. Em pouco mais de dois anos e meio de existência, o Vem com a Gente já passou por aproximadamente 320 mil imóveis. Até maio de 2022, o programa deve visitar a cidade inteira.

BENEFÍCIOS

Entre as melhorias implantadas pelo Vem com a Gente na cidade, estão as extensões de rede para locais que não contam com abastecimento regular, especialmente áreas de becos, palafitas ou rip-rap. Um local que recentemente recebeu esse tipo de trabalho foi a Comunidade Beco Green Ville, em Flores. O local tem 27 anos de existência e até a última semana, era abastecido por ramais irregulares, que passavam por dentro do igarapé.

As equipes da Águas de Manaus removeram todas as tubulações irregulares e instalaram redes de abastecimento envelopadas (concretadas) e cerca de 300 hidrômetros. Todos os moradores do Beco Green Ville ainda foram inseridos na tarifa social, benefício que garante 50% de desconto nas faturas.

Cerca de 80 mil metros de redes de água em regiões vulneráveis, como o beco Green Ville, já foram implantados pelo VCG em Manaus.

Para o gestor do Vem com a Gente, Waldyr Vilanova, além das melhorias, o programa leva dignidade para a população da cidade. “Os serviços do Vem Com a Gente são importantes para evitar o desperdício de água tratada, o consumo irregular e melhorar o sistema de abastecimento da cidade.

Além disso, quando implantamos uma rede em local vulnerável, estamos levando saúde e condições mais dignas para essas pessoas. Em muitos casos, a fatura de água acaba se tornando o primeiro comprovante de residência dessas famílias. Nosso objetivo é que toda cidade seja visitada pelo VCG até o ano que vem”, concluiu Waldyr.