Ajuri de Inscrições para Agentes Territoriais de Cultura movimenta Casarão da Inovação Cassina

Na terça-feira, 21 de maio, o Comitê de Cultura no Amazonas (Cecam) promoveu um ajuri de inscrições para detalhar o edital do Programa Nacional dos Comitês de Cultura (PNCC). O evento, realizado no Casarão da Inovação Cassina, no Centro de Manaus, contou com a participação de representantes do Cecam e Institutos Federais. Foram oferecidas 601 vagas para Agentes Territoriais de Cultura (ATC) em todo o país, sendo 11 destinadas ao Amazonas. A reunião, que durou três horas, ocorreu em formato híbrido (presencial e online).





Objetivo do Encontro

O coordenador do Cecam, Marcos Rodrigues, enfatizou a importância do diálogo com a sociedade civil organizada, produtores culturais e trabalhadores da cultura. “A ideia é fortalecer a aproximação do Ministério da Cultura com a sociedade e os territórios, discutindo a participação social e a democratização da cultura. Este é um esforço conjunto dos 26 estados e do Distrito Federal”, explicou Rodrigues.

Quem São os ATC?

Os Agentes Territoriais de Cultura são selecionados por meio de editais públicos e devem ter conhecimento das dinâmicas culturais e territoriais de suas comunidades. Após a seleção, recebem formação continuada para promover a mobilização social, comunicação e desenvolvimento de atividades culturais em seus territórios.

Participantes Compartilham Expectativas

Jair Alves, cantor e tecladista do ritmo beiradão, veio do Careiro da Várzea para entender o processo de inscrição. “Ainda enfrentamos muito preconceito no Amazonas. Como ATC, poderei ajudar a divulgar a cultura e valorizar os profissionais do setor”, afirmou Jair, que possui 20 anos de carreira.

Lúcio Huilame, MC e produtor cultural de hip hop, vê a função como uma grande oportunidade de alcançar novos públicos. “Vamos poder expandir nossas ações, levando a cultura hip hop, grafite, literatura e arte para jovens da periferia. Vamos fomentar a cultura em locais que muitas vezes não têm acesso”, celebrou Lúcio.

Detalhes e Benefícios do Edital

A coordenadora metodológica do Comitê de Cultura do Amazonas, Isabella Petry, esclareceu que as inscrições estão abertas até o dia 27 de maio. “Somente pessoas físicas com pelo menos 18 anos, que residam na região correspondente à vaga e possuam reconhecida atuação cultural podem se inscrever”, informou Petry. Ela também destacou que o WhatsApp (92) 98118-7164 está disponível para esclarecer dúvidas até o final do período de inscrições.

Os selecionados receberão uma bolsa mensal de R$ 1.200,00 durante 12 meses, renovável por igual período, além de um auxílio inclusão digital único de R$ 1.000,00 e um auxílio inclusão digital mensal de R$ 25,00. A carga horária semanal dos ATC será de 20 horas, distribuídas entre estudos, planejamento, mobilização e registro.

Vagas Disponíveis e Distribuição Regional

São 601 vagas distribuídas nas cinco regiões do Brasil: 64 para a região Norte, 175 para o Nordeste, 56 para o Centro-Oeste, 203 para o Sudeste e 103 para o Sul. No Amazonas, as vagas estão distribuídas entre Manaus, Tabatinga, Eirunepé, Tefé, São Gabriel da Cachoeira, Coari, Manacapuru, Parintins, Itacoatiara, Lábrea e Manicoré. As inscrições podem ser feitas na página do Mapa da Cultura.

Interiorização da Cultura

Ruan Octávio da Silva Rodrigues, coordenador do Escritório Estadual do Amazonas da Diretoria de Articulação e Governança da Secretaria dos Comitês de Cultura do Ministério da Cultura, destacou a importância dos ATC. “Os Agentes Territoriais irão interiorizar a cultura, permitindo que os territórios tenham acesso real às políticas públicas de cultura produzidas em suas regiões”, declarou Rodrigues.