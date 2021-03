Alagações preocupam moradores de Barreirinha

Em Barreirinha (a 328 quilômetros de Manaus), as alagações estão mais frequentes por conta das fortes chuvas. Muitos locais já estão alagados na cidade.

O município está em alerta devido aos estragos causados pelas águas. Algumas casas e prédios públicos já foram inundados e, pelas redes sociais, os moradores relatam a preocupação com a situação.

A Defesa Civil já está visitando as áreas mais afetadas pelas águas. Alguns bairros terão pontes para ajudar no deslocamento das pessoas e no suporte às famílias.

Um Comitê de Enfrentamento à Enchente deve ser montado para criar um plano de contingência que funcione de forma articulada com secretarias e demais órgãos do município. O grupo deve planejar e executar ações de combate à enchente na cidade e atendimento às famílias atingidas.