Alberto Neto deixa Bolsonaro de lado e mira nos eleitores

Após o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) declarar apoio ao Coronel Menezes (Patriotas) nestas eleições, o Capitão Alberto Neto resolveu mirar nos eleitores em sua campanha para prefeito de Manaus. Ele mudou o discurso em que usava sua proximidade com o presidente para ganhar mais votos.

No início da campanha eleitoral, o capitão aproveitava o fato de ter sido indicado para o cargo de líder do governo na Câmara dos Deputados. Mesmo dando apoio para outro prefeiturável, o capitão deve continuar sendo aliado do presidente.

Na última semana, o presidente Jair Bolsonaro declarou seu apoio à candidatura a prefeito de Manaus para o Coronel Menezes. Durante live, ele falou que o coronel é uma boa opção para a capital amazonense.