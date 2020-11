Alberto Neto tem pedido de direito de resposta negado pela Justiça Eleitoral

O pedido de direito de resposta do candidato a prefeito de Manaus, Capitão Alberto Neto (Republicanos) foi negado pela Justiça Eleitoral. Ele alegava que o também candidato Coronel Menezes (Patriota) faz propaganda eleitoral irregular e pedia a remoção da publicação.

No entanto, para o juiz da 2ª Zona Eleitoral, Moacir Pereira Batista, indeferiu o pedido. “Por meio de uma análise sumária da narrativa da exordial, vejo imprescindível a manifestação da parte contrária para então formar um juízo de convencimento através de uma análise cognitiva exauriente de mérito”, diz.

A decisão está publicada no mural eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM).