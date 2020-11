Aleam cadastra servidores para fazer exames de próstata no Novembro Azul

Há 11 anos a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) promove as Campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul, referentes aos meses de conscientização e prevenção ao Câncer de Mama, e Novembro Azul voltado à saúde do homem e combate ao câncer de próstata.

A intenção é diagnosticar a doença no início, porque as chances de cura são maiores. Apesar da campanha ter nascido com o objetivo específico de cuidar da saúde urológica, ela foi ampliada para chamar atenção aos cuidados da saúde do homem como um todo. Em 2020, sua 11ª edição terá o desafio inédito, proporcionado pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19), de realizar a campanha sob as novas regras de distanciamento social.

Mikio Enokizono, Gerente de atenção à Saúde da Aleam, explicou que, de 9 a 13 de novembro, serão realizados exames de PSA total, testosterona total, ultrassonografia da próstata e abdômen total. “Ao todo, 44 servidores, dependentes e terceirizados se inscreveram para realizar os exames. Quando a doença é diagnosticada no início, as chances de cura são maiores. Atenderemos, por causa da pandemia, apenas dez pessoas por hora, para evitar aglomeração”, esclareceu.

O servidor da Aleam Zeno Viana, 64 anos, afirma que o valor dos exames dividido em duas vezes é um incentivo a mais para realizar os exames. “Essa campanha é super importante, hoje em dia já dá pra notar que os homens perderam a vergonha, porque é muito melhor prevenir. Participo há cinco anos, tive um problema de pressão alta e resolvi fazer todos os exames e de lá pra cá não parei mais”, relatou.

Existem dois grupos de risco que, a partir de 45 anos, devem procurar o especialista. São pacientes com histórico familiar de primeiro grau, que tem cerca de dez vezes mais chances de desenvolver o câncer de próstata; e os negros.

Adilson Rocha, servidor da Assembleia, participa todos os anos da campanha Novembro Azul. “Realizo os exames todos os anos na Aleam, é um grande incentivo que nós temos para cuidar da saúde. É um atendimento rápido e de qualidade”, afirmou.

Os interessados devem procurar a sala da gerência no prédio da Diretoria de Saúde, munidos com um documento oficial com foto, para preencher o formulário e assinar o termo.