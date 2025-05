Alegria e saúde movimentam o Mirante Lúcia Almeida com Corrida Kids e práticas integrativas

Um dia intenso de atividades marcou o encerramento, neste sábado, 3/5, da programação de práticas e serviços de saúde da corrida de rua “Manaus em Movimento”, promovida pela Prefeitura de Manaus. As ações, que atraíram um grande público, ocorreram desde as 8h30 no mirante Lúcia Almeida, no centro histórico da capital, onde a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) recebeu o público para o segundo e último dia de distribuição dos kits de corrida. No local também foram oferecidas, até as 16h, aulas de yoga e tai chi chuan, rodas de conversa, avaliações físicas, orientação do Samu 192 sobre primeiros socorros, vacinação e terapias como auriculoterapia e massoterapia.





No final da tarde, entre as 17h e as 18h, foi a vez da Corrida Kids, que mobilizou crianças e adolescentes de 2 a 12 anos para percursos de 100 metros e 200 metros no entorno do mirante, sob o pôr do sol.

A programação foi um esquenta para a corrida de 5 km e 10 km, que agora será realizada no próximo sábado, 10/5, a partir das 17h30, no complexo turístico Ponta Negra.

“Em respeito às vítimas do acidente ocorrido durante a corrida pelo Dia do Trabalhador, o prefeito David Almeida orientou o adiamento das provas dos adultos, que seriam realizadas neste domingo, dia 4. No entanto, seguimos com a corridinha das crianças e com a programação de serviços, reunindo pessoas de todas as idades para mostrar a importância da atividade física para uma vida com mais qualidade e mais felicidade”, explicou a secretária da Semsa, Shádia Fraxe.

Práticas

O movimento foi intenso durante todo o dia. A primeira atividade do evento foi uma aula de yoga, nas proximidades do píer, conduzida pela médica Marina Mota, que desenvolve a prática de forma regular na Unidade de Saúde da Família (USF) Dr. José Rayol, como atividade complementar de promoção da saúde.

A seguir, o educador físico Lucas Wiggers e o nutricionista Luís Rocildo Vieira e Silva promoveram, no auditório do mirante, um bate-papo sobre Nutrição, Alimentação e Atividade Física. Eles deram dicas práticas sobre como preparar o corpo, aliando alimentação e exercícios, garantindo a melhor performance possível e evitando problemas nutricionais e lesões.

Para o coordenador técnico do evento esportivo, médico Daniel Oliveira, a programação de práticas de saúde da corrida “Manaus em Movimento” gera um impacto significativo junto à população. Segundo Oliveira, a oferta dos serviços reforçou a mensagem principal da corrida, que é a incorporação de hábitos saudáveis à rotina, que por sua vez, criam um ciclo virtuoso, gerando uma boa qualidade de vida.

“Ano a ano percebemos um interesse maior na corrida. Seja direta ou indiretamente, a população quer marcar presença. E aproveitando esse movimento, divulgamos e ofertamos uma série de ações que reforçam que saúde não é apenas ausência de doença, mas a união de uma série de fatores que precisam estar em equilíbrio”, salientou o coordenador.

Na parte de práticas integrativas o movimento foi grande em todos os estandes. O industriário Fagner Matos escolheu o período da tarde para buscar seu material para a prova e ficou feliz ao encontrar uma rede de serviços à disposição do público. Após ser imunizado contra a febre amarela e influenza, ele fez bioimpedância, que sinalizou a necessidade de alguns cuidados a serem seguidos.

“Foi muito bem fazer essa checagem, porque eu achava que estava bem, mas vi que estou com o nível de gordura um pouco acima do parâmetro ideal para minha idade, que é de 33 anos, mas por outro lado, a massa magra está bem. Gostei muito dessa programação. Já fiz ventosa e vou buscar mais coisas para fazer”, afirmou o industriário.

Superação

A roda de conversa “Histórias de Superação e Inspiração” contou com a participação da triatleta Bianca Guedes, do maratonista Pedro Panilha e da corredora cadeirante Marleide Sales e com um público expressivo, que lotou o auditório do mirante Lúcia Almeida. O encontro foi mediado pela secretária Shádia Fraxe, que destacou o poder de superação física e emocional por meio da atividade esportiva.

A corredora cadeirante Marleide Sales falou que sua grande conquista foi superar condições que a impossibilitavam de caminhar. Vítima de paralisia infantil, ela precisou passar por 10 cirurgias para “andar um pouquinho, lentamente”. Mas com muito esforço, a desesperança foi dando espaço à vontade de viver.

“Passei a andar de muletas e mesmo depois, na cadeira de rodas, nunca desisti. Nesse ponto, as competições de rua deram um incentivo muito grande porque mostraram que consigo me superar e ser reconhecida. Esse é o verdadeiro ganho numa corrida”, destacou Marleide.

Pedro e Bianca contaram como incorporaram o esporte em suas vidas, evidenciando a necessidade de disciplina, boa alimentação e bom sono. Eles incentivaram a plateia, destacando que não é necessário ter as condições ideais para começar, sendo indispensável apenas a determinação de levantar e ir.

Corridinha

A programação foi encerrada no final da tarde, com a Corrida Kids, realizada em várias baterias de acordo com a faixa etária. As crianças de até 6 anos correram 100 metros na lateral esquerda do mirante. E as de 7 a 12 anos correram 200 metros na ponte do píer turístico sobre o rio Negro.

Como atividade física preparatória, as crianças participaram de uma sessão adaptada de tai chi chuan com o educador físico Lucas Wiggers e depois fizeram um aquecimento animado que também contou com a participação de animadores, caracterizados como personagens infantis e como o palhaço Tiririca de Manaus.

A comerciária Ana Regina Santos Silva estava orgulhosa da filha Ágata, de 6 anos, que participou pela primeira vez da Corridinha. “Eu gostei demais de ver minha filha participando. Foi a primeira vez dela e ela está muito feliz. Ano que vem, ela vem de novo”, ressaltou.

Para a secretária Shádia Fraxe, a programação prévia da corrida Manaus em Movimento foi um sucesso e demonstra o alcance do evento promovido pela prefeitura na cidade de Manaus. “É uma corrida consolidada e que, a cada ano, alcança um público heterogêneo, formado por pessoas de todas as idades, com e sem experiência em corrida, e isso é o queremos, mostrar o quanto a saúde é fortalecida pela atividade da corrida ou de qualquer outro esporte”, destacou.

Ponta Negra

Nesta edição, foram oferecidas 5 mil vagas para crianças e adultos, sendo 3 mil para a corrida de 5 km, 1,7 mil para a de 10 km e 300 para a corrida Kids, a ‘Corridinha’. “Esperamos todos os inscritos na corrida de adultos no próximo sábado, na Ponta Negra”, enfatizou Shádia.

As provas terão início às 17h30, com premiação em troféus para os três primeiros lugares nas categorias Individual Geral, Deficientes Visuais e Cadeirante (feminino e masculino) e Equipe (maior número de atletas que completarem a prova) e medalhas para todos que completarem a prova.

A secretária também agradeceu o apoio das diversas secretarias municipais envolvidas na realização do evento, como a Fundação Manaus Esporte (FME) e o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), ressaltando a importância da colaboração e a transversalidade das ações de saúde promovidas pela gestão do município.